Abdoulaye Ndiaye Ngalgou : « Ce que je veux, c'est faire de Mboro une ville exemplaire... »

Le président du mouvement « And Défar », Abdoulaye Ndiaye Ngalgou a organisé un grand Ndogou pour ses militants, sympathisants et populations de Mboro et Tivaouane. Un événement qu'il organise chaque année depuis quatre ans et qui coïncide avec la célébration de la nuit du destin (Laylatoul Qadr). Aussi, une caravane de solidarité a quitté Tivaouane pour rallier Mboro. D'après Abdoulaye Ndiaye Ngalgou, « ce mois est béni par le Tout-puissant. C'est un mois de partage et, l'important pour nous c'est de faire un beau geste pour les populations les plus démunies. Je ne cherche pas d'adversaires. Ce qui m'intéresse c'est faire de Mboro une ville exemplaire, conformément aux récentes directives du Président Macky Sall sur l'insalubrité et l'encombrement ».