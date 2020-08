Abdoulaye Makhtar Diop : « Nous et les libanais, sommes liés par l'histoire »

Le grand Serigne de Dakar était également cet après midi à la cérémonie de solidarité avec le peuple libanais, suite à la catastrophe qui s'est produite à Beyrouth le 04 Août dernier. En effet, le parlementaire a rappelé également que "la communauté libanaise s'est pendant longtemps 'accouplée' au peuple sénégalais. C'est après les indépendances qu'ils ont, la plupart pris la décision d'être des sénégalais et c'est pourquoi on les appelle donc des sénégalais d'origine libanaise", rappellera l'ancien ministre des sports. Si donc il est clair que ces deux pays partagent des relations séculaires, il est également logique, vu ce qui s'est passé au Liban, de venir en aide et de montrer sa solidarité aux frères Libanais.