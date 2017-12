Abdoulaye Khouma (COJER Kaolack) : «Pour avoir abusé la confiance des Dakarois, Khalifa Sall doit payer pour sa témérité…»

Au cours d’une conférence de presse tenue pour se pencher sur l’actualité politique nationale, le jeune responsable de la Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER/Kaolack), Abdoulaye Khouma n’a pas été tendre avec le Maire de «Ndakaaru» sous les verrous, depuis bientôt, 10 bons mois. A l’en croire : «La dernière sortie du Maire de la Commune de Médina, par ailleurs, pro-Khalifa en dit long sur le degré de culpabilité de son mentor Khalifa Sall. Les populations de Dakar avaient voté pour lui parce que confiantes. Pour avoir abusé donc de leur confiance, il doit payer pour sa témérité. Il les as déçus .Il n’y a rien de politique dans ce dossier. Il est un détourneur attitré de biens publics », enfonce le membre du Secrétariat de la COJER Nationale. Monsieur Khouma d’en rajouter une couche : «Que Khalifa Sall et Cie cessent de nous prendre pour des moutons de Panurge ! Dans le Programme Pavage de la Ville de Dakar, l’on a pu remarquer beaucoup d’étourderies. En plus de la caisse d’avance de la ville de Dakar, il a confondu toujours son compte bancaire personnel d’avec le budget de la Mairie de la capitale sénégalaise», dira-t-il avec verve.