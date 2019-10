Abdoulaye Kandé, coordonnateur des khalifistes de Kolda : « Notre principal combat va au-delà de l’amnistie… On va savourer la victoire quand on sera au palais »

« Notre principal combat va au-delà de demander l’amnistie; en effet, notre plus grande bataille est de le porter à la magistrature suprême. On va savourer la victoire quand on sera au palais. Mais cela passe par des étapes. Donc la première c’est qu’il soit libre et c’est fait grâce aux efforts de tous les sénégalais. Pour la deuxième étape, il faut qu’il soit amnistié pour qu’il puisse se présenter aux joutes électorales. Nous remercions toutes les forces vives qui ont participé de près ou de loin à la libération de Khalifa Sall », déclare Abdoulaye Kandé, coordonnateur des khalifistes.



« Nous remercions ALLAH de nous avoir fait participer à la sortie de prison de notre leader. Mais aussi, nous ne pouvons pas oublier tous ceux qui ont mené ce combat pour sa libération depuis près de deux ans. Khalifa, au-delà de l’homme politique, est d’abord un père de famille, un fils, un mari, un oncle et tout ce beau monde avait besoin de lui à leurs côtés. Nous remercions les chefs religieux musulmans et catholiques, chefs coutumiers, politiciens qui ont eu à mener des négociations pour l’aboutissement de cette affaire. C’est un combat qui est gagné, mais pas la guerre. Et nous sommes en manque de mots pour manifester notre joie avec cette libération... »