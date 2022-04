Abdoulaye Diouf Sarr sur l'affaire Astou Sokhna : « Cela ne reflète pas l'état actuel du système sanitaire »

Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a fait face à la presse ce jeudi 14 avril pour aborder l'affaire Astou Sokhna du nom de la femme qui a trouvé la mort dans la maternité de l'hopital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.



Ce drame qui a fait beaucoup jaser au Sénégal sur la qualité des soins dispensés dans les structures hospitalières du Sénégal a fait l'objet d'une réaction gouvernementale. Ainsi, des missions d'inspection ont été envoyées à l'hôpital où la dame Sokhna pour découvrir les circonstances dans lesquelles c'est arrivé.

Selon le ministre, sur la base des éléments du dossier, le décès de Astou Sokhna est considéré comme un décès maternel évitable à travers une bonne évaluation-risque et une surveillance durant son séjour à la maternité.



“Face à cette situation, les mesures suivantes ont été prises, la révocation du directeur prononcée lors du conseil des ministres de ce mercredi 13 avril, la suspension des agents de garde impliqués dans le décès devant conduire à une procédure au niveau de l'hopital pour négligence ayant occasionné mort d'homme, conformément aux instructions données au directeur”, poursuit le ministre de la Santé qui reconnaît que la mort de cette femme dans les conditions évoquées est “une situation douloureuse surtout pour la famille”.



Cependant, précise le ministre, “elle ne reflète pas l'état actuel du système de santé qui, ces dernières années, a connu des progrès significatifs et réalisé de grandes performances”.



Saluant “la qualité du personnel de santé”, Abdoulaye Diouf Sarr convoque les données. À l'en croire, “la mortalité maternelle a baissé”, passant de 392 décès pour 100 000 naissances en 2010 à 236 décès en 2017. C’est ce qui vaut au Sénégal, d'après lui, d'être classé 1er dans la zone Uemoa.



Ces chiffres dont s'enorgueillit le ministre de la Santé n'empêchent pas le gouvernement, comme il l'annonce, de poursuivre ses efforts pour améliorer les soins délivrés dans les structures sanitaires.



Il rappelle à cet effet que “la prise en charge des patients demeure au cœur des préoccupations” du gouvernement et qu'un accent particulier sera mis sur le renforcement de la formation du personnel de santé, surtout en ce qui concerne l'accueil dans les structures sanitaires.