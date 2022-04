Abdoulaye Diouf Sarr (ministre de la santé) en visite à Kolda : réception du scanner, situation de l'hôpital régional au menu.

Abdoulaye Diouf Sarr a effectué une visite à Kolda pour la réception du scanner. Mais également, il a profité de cette occasion pour faire une visite des lieux et s'entretenir avec les travailleurs. À cet effet, il a annoncé des investissements importants dans un futur proche pour relever le plateau technique médical, notamment à Vélingara et Médina Yoro Foula.



À en croire Diouf Sarr, "je suis à Kolda pour apprécier la situation de l'hôpital régional. Même si le scanner est le prétexte de ma venue, la visite m'a permis de faire un tour d'horizon des lieux. Ainsi, j'ai remarqué que le scanner a été bien reçu et la salle qui va l'abriter est déjà prête."



Dans la foulée, il annonce : "je précise que le radiologue chargé du scanner est déjà affecté car cela a été une observation majeure."

Il poursuit en soutenant que les choses ont beaucoup bougé au sein de l'hôpital régional de Kolda. Il s'agit selon lui, entre autres, de l'installation de deux centrales à oxygène et la réception de plusieurs respirateurs. Dans cette même optique, il a annoncé sans entrer dans les détails que des investissements importants se feront dans un futur proche dans la région.



Il faut rappeler que le ministre a été accueilli par des brassards rouges portés par les agents. Sages-femmes, infirmiers, techniciens supérieurs réclament de meilleures conditions de vie et de travail...