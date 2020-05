Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la santé à Kolda : « J’ai constaté que la lutte est véritablement multi sectorielle… Nous avons déposé une dizaine de lits pour augmenter la capacité d’accueil »

« J’ai constaté que la lutte est véritablement multi sectorielle parce que c’est vrai qu’il y a le dispositif sanitaire. Mais il y a l’ensemble des secteurs qui s’associe à la lutte pour nous permettre d’avoir des résultats. Je suis venu pour encourager, pour évaluer, mais surtout pour demander à l’ensemble des acteurs de ne ménager aucun effort pour remporter la lutte contre le covid-19 », a-t-il laissé entendre lors de son point de presse tenu en milieu du jour ce vendredi 1er mai à l’hôpital régional de Kolda.



Le ministre dès son arrivée a visité le bloc administratif, puis le laboratoire et enfin la salle d’hospitalisation isolée des patients positifs au covid-19. Le centre d’hospitalisation compte aujourd’hui 11 malades sous traitement puisque 8 autres sont venus s’ajouter au 3 malades qui étaient sous traitement. Mais les 7 premiers eux sont déjà guéris et ont rejoint leurs familles respectives.



Pour une meilleure prise en charge des malades, il annonce : « nous avons déposé une dizaine de lits ce matin pour permettre à Kolda d’augmenter la capacité d’accueil. Kolda a joué un rôle tampon dans la prise en charge des premiers cas positifs de Sédhiou. Cette situation fait remarquer une progression dans cette capacité de prise en charge des malades. »



Dans la foulée, il s’est dit satisfait de sa visite en annonçant : « j’aimerais d’abord remercier le médecin chef de région, mais surtout le gouverneur qui dirige le comité de gestion des épidémies. Nous avons échangé et j’ai remarqué effectivement c’est avec énormément d’engagement et de compétence qu’il déroule les opérations à Kolda. »



Au passage, il a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur rôle joué dans la lutte. Le laboratoire de Kolda polarisant la zone sud et sud-est, joue un rôle essentiel dans le dispositif de la région sud. Tous les prélèvements de la zone sont acheminés dans ce labo pour le dépistage du covid-19. Après Kolda, le ministre continue sur Sédhiou pour aller visiter le dispositif de riposte contre le coronavirus de cette région.