Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé : "Nous avons emmené tout le matériel nécessaire en terme d'équipement, mais aussi en terme de moyens de plateau"

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a visité ce vendredi matin le centre de traitement régional des malades du Covid-19 de Ziguinchor. S'adressant à la presse locale, Abdoulaye Diouf SARR a annoncé avoir emmené le matériel nécessaire. "Nous avons emmené tout le matériel nécessaire en terme d'équipement mais aussi en terme de moyens de plateau pour améliorer les conditions de travail", informe le ministre qui répond ainsi aux interrogations des professeurs Seydi et Diatta qui ont haussé le ton tout dernièrement pour dénoncer le manque d'équipements adéquats pour la prise en charge des malades graves du Covid-19 à Ziguinchor.



"Je suis venu voir le processus et les conditions de prise en charge des malades à Ziguinchor. Nous avons présentement 11 malades et depuis le début, Ziguinchor a montré à la face du monde une très bonne maîtrise de la situation. Je félicite les autorités et surtout l'équipe que conduit le professeur Diatta", remarque le ministre à la fin de sa visite.



Malgré le matériel octroyé, le ministre promet l'arrivée d'autres équipements pour une meilleure prise en charge des malades. "Nous avons évalué pour que dans la durée nous continuons à apporter le soutien matériel nécessaire au centre de Ziguinchor. En réalité, ce combat est un combat d'endurance, un combat dans la durée. Il ne faut pas relâcher. Il faut toujours regarder ce que nous sommes en train de faire et apporter toujours le soutien matériel, en ressources humaines, le soutien psychologique parce que les gens se battent de manière remarquable. Il était important que je vienne apporter le message du chef de l'État", conclura le ministre.