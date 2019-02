Abdoulaye Diouf Sarr franc sur le CFA : « La question monétaire et la question militaire ne doivent pas être abordées de manière simpliste »

Le ministre de la Santé et de l’action sociale, de la tribune de « Face à Dakaractu » ce vendredi, a diagnostiqué le débat lié à la vague anti-CFA, sur fond de tensions croissantes entre l'Italie et la France pour en déduire ceci : « La question monétaire et la question militaire ne doivent pas être abordées de manière simpliste. Ce sont des questions très compliquées. Dans l’histoire, des pays sont sortis du CFa et se sont retrouvés dans un dérèglement monétaire, qui a engendré des crises sociales et économiques très graves. Il faut en parler avec un avis d’expert et non avec sentimentalisme. Le F Cfa nous a permis d’avoir une stabilité monétaire. Ce qui n’est pas le cas d’autres pays africains. La question touche à l’environnement monétaire mondiale en ce qu’elle suscite beaucoup d’inter-relations entre pays ».



Sur un autre registre, le maire de Yoff a détaillé « le package » dont le gouvernement est porteur pour réduire le chômage. Ainsi, le ministre croit savoir qu’une fois réélu, le chef de l’Etat compte sur l’assainissement, qui a un haut potentiel de création d’emploi, avec le projet de suppression des bidonvilles. Le numérique est aussi une niche qui focalise l’attention du gouvernement, de l’avis de Abdoulaye Diouf Sarr. Qui plus est, il y a ce qu’il appelle « l’intégration industrielle des schémas économiques du Sénégal ». Le ministre prend l’exemple du schéma Diamniadio qui sera « dupliqué partout à travers le Sénégal ». Last but not least, la Délégation à l’entreprenariat rapide, qui a bénéficié d’une dotation de 30 milliards de F Cfa dans le budget.



Bref, Diouf Sarr souligne qu’il s’agit de « permettre aux jeunes d’accroitre leurs possibilités de production par la mise en place d’un tissu économique qui absorbe les capacités de production ».



En sa qualité de maire et d’ancien ministre en charge des Collectivités locales, il est revenu sur l’Acte 3 de la décentralisation. « Les maires au Sénégal sont devenus plus autonomes, plus liquides, plus ambitieux en termes de programmation puisqu’avant la programmation ne se faisait pas à leur niveau. Il y a longtemps qu’on ne parle plus de problème relatif à l’Acte 3 de la décentralisation. Il y a les fonds d’équipement des collectivités locales et les fonds de dotation. Je prends l’exemple de l’impôt qui était centralisé au niveau des villes et qui revient maintenant aux communes de plein exercice. Une entreprise comme la SONATEL qui a des ramifications partout ne versait cet impôt qu’à la ville et les communes où elle a un siège en souffraient. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Il y a un meilleur schéma de répartition de la fiscalité de proximité. Le budget de la commune de Yoff,en guise d'illustration, est passé de 600 millions à 1,8 milliards depuis que l’Acte 3 a été voté », informe M. Sarr.