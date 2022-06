Abdoulaye Diouf Sarr aux services du MSAS : « Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé! »

Dans la salle de réunion du ministère de la santé et de l’action sociale, s’est déroulée la passation de services entre Abdoulaye Diouf Sarr et Marie Khémesse Ndiaye.

La rencontre a eu lieu dans une atmosphère empreinte d’émotion alimentée par le départ du désormais ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



Abdoulaye Diouf Sarr a profité de l’occasion de ce ce matin pour remercier ses anciens collaborateurs dans tous les services du ministère. « En ces circonstances, mes premiers mots vont aux familles des 11 bébés décédés à Tivaouane. Je partage avec les familles, leurs douleurs. J’associe à mes condoléances, le Khalife des Tidianes », a d’abord lancé le ministre sortant.



Poursuivant ses mots de reconnaissance et de remerciement du personnel de la santé, Diouf Sarr ajoute : « Je retiens les joyeux moments que j’ai passés avec les acteurs de la santé. C’est le plus beau cadeau dont je ne me glorifie pas, car j’accomplissais ma mission. Je renouvelle ainsi mes vives félicitations à Mme le ministre. Et je tiens à préciser devant l’opinion, qu’il ne pouvait pas y avoir meilleur profil que la ministre Marie Khémesse Ngom Ndiaye », a reconnu le ministre Diouf Sarr avant d’adresser ses remerciements au président de la République.



« Je remercie le chef de l’État qui m’a fait confiance depuis 2017 à ce poste. Mais au-delà même de ce poste, il m’a toujours fait confiance dans d’autres postes. Cependant, nous pouvons être fiers de ce que nous avons réalisé. » J’exprime ma reconnaissance à tous les agents et personnels du ministère de la santé et de l’action sociale. L’œuvre humaine n’est jamais parfaite. D’autres défis restent à relever et je n’ai aucun doute que ce défi sera relevé par mon successeur dont je connais bien les compétences », dira le ministre sortant.