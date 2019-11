Abdoulaye Diouf Sarr aux parlementaires : " Nous avons pris bonne note et nous allons essayer de trouver les meilleures solutions possibles "

Lors de son passage à l'hémicycle, le ministre de la santé et de l'action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr a été largement interpellé sur la situation des structures sanitaires du Sénégal.

De la qualité de l'accueil dans les hôpitaux, au relèvement du plateau technique des structures sanitaires, les parlementaires ont invité le ministre à trouver les solutions les plus urgentes pour une meilleure amélioration des qualités de soins au bénéfice de la population.

En revanche, prenant la parole à son tour pour apporter des éclaircissements sur les interpellations des députés, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr a rassuré le parlement sénégalais.

" Nous avons pris bonne note et nous allons essayer de trouver les meilleures solutions possibles ", rassure le ministre.

Car, estime t-il toujours, " Notre ambition c'est d'assurer le maillage sécuritaire sanitaire sur toute l'étendue du territoire national, en mettant en place partout où le besoin se fait sentir, des ambulances."

Dans cette logique d'assurer la meilleure sécurité sanitaire partout dans le pays, le ministre de la santé et de l'action sociale annonce l'ouverture très prochainement des hôpitaux de Sédhiou, Kédougou, Kaffrine et Touba.

"Les hôpitaux de Sédhiou, Kédougou, Kaffrine et Touba seront réceptionnés avant la fin de l'année 2020", annonce Abdoulaye Diouf Sarr...