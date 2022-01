Abdoulaye Diouf Sarr à Ouakam : « Nous nous rendons déjà compte que les Dakarois adhérent à notre programme Dakar Bu Bess »

À Ouakam ce matin pour échanger avec les populations sur son programme, dans le cadre de la campagne électorale, le candidat de la coalition BBY à la ville de Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr s'est confié à l'équipe de Dakaractu déployée sur le terrain. Pour le candidat qui a démarré sa campagne par une caravane, les quelques heures effectuées sur le terrain montrent que les populations de Dakar adhèrent à son programme "Dakar Bu Bess".



"Nous avons démarré la campagne pour les élections locales par une caravane. Nous avons commencé par Mermoz, nous sommes à Ouakam et ensuite nous irons à Ngor-Yoff, Grand-Yoff avant de terminer par le meeting des Parcelles Assainies. Mais déjà nous nous rendons compte que les Dakarois ont besoin d'un Dakar Bou Bess que nous leur offrons dans le cadre de notre programme. Ce sera quatorze jours d'intense activités durant lesquelles nous allons privilégier l'explication de notre programme et de nos ambitions pour Dakar", renseigne le candidat.



Par ailleurs, Abdoulaye Diouf reste convaincu que son programme est le meilleur. Car il repose sur une vision qui aspire à faire de Dakar une ville qui propose la capitale. Faire de la capitale la plus belle au monde. "Dakar Bu Bess c'est un programme qui repose sur une ambition et une vision. La vision c'est de faire de sorte que la ville de Dakar soit une ville qui propulse Dakar, qui modernise Dakar et de faire en sorte que la capitale soit la plus belle au monde et cela est très important et faisable. Il s'agit à ce niveau de faire de sorte que Dakar crée de l'emploi pour les jeunes. Sur le plan de la sécurité nous allons travailler sur le concept de quartiers sûrs, associer les jeunes dans la protection de nos quartiers. L'autre élément c'est le cadre de vie, l'environnement, le sport et la culture, la santé, l'éducation et beaucoup d'autres projets dont nous aurons l'occasion de parler", conclut Abdoulaye Diouf Sarr à l'étape de Ouakam. La caravane suit son cours et file vers Ngor, Yoff, Grand-Yoff, Patte d'Oie avant de terminer par le mega meeting prévu dans la soirée aux Parcelles Assainies...