Abdoulaye Diouf Sarr : « Toute la production et le stock d'oxygène seront réservés à la riposte sanitaire de la Covid-19 dans les CTE et dans le secteur privé disposant de CTE »

Lors d'une réunion avec les acteurs gaziers (Sahel Gaz, Air Liquide, Oxysen et Molécule Gaz) tenue ce lundi 02 août, le ministre de la Sante et de l'Action sociale a fait savoir que toute la production et le stockage d'oxygène faite au Sénégal seront réservés à la riposte sanitaire menée contre la Covid-19 dans les CTE et dans le secteur privé disposant de CTE.



Pour Abdoulaye Diouf Sarr, un courrier a été adressé à ces gaziers pour que toutes les dispositions soient prises pour une prise en charge efficace de cette pandémie. Une annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr lors d'une tournée chez les gaziers tenue ce mardi 03 août 2021. Ceci, dit-il, pour évaluer la situation en terme de processus de production et en terme de stockage, mais également de leur montrer leur importance dans le cadre de la riposte contre la Covid-19.