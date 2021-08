Abdoulaye Diouf Sarr : « Nous avons jugé d’intensifier la sensibilisation pour éviter que la rue le fasse à notre regret… »

C’est reparti ce vendredi pour le bulletin quotidien sur la riposte face à la Covid-19. « Nous n’avons jamais cessé d’informer et de sensibiliser les populations. Mais le contexte nous impose d’intensifier la riposte » a indiqué le ministre de la Santé et de l’Action sociale qui estime d’ailleurs que la campagne de sensibilisation est plus que jamais importante à intensifier pour éviter que les rumeurs, et la rue le fassent de manière inadéquate.



Le ministre de la santé et de l’action sociale Abdoulaye Diouf Sarr rappelle que dans ce contexte où les cas de contamination ne cessent d’évoluer, la mobilisation doit être le maitre-mot dans cette guerre contre l’ennemi commun.



Il salue également le soutien du président de la république Macky Sall qui ne cesse, selon lui de mettre en œuvre des politiques pour la maîtrise de la crise.