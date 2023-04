Abdoulaye Diouf Sarr, DG FONSIS : « Nous renouvelons notre loyauté et l’engagement sans faille au président Macky Sall »

Au lendemain de sa nomination à la tête du FONSIS, l’ancien député de la mouvance présidentielle a tenu à manifester sa loyauté au président de la République, Macky Sall.



Abdoulaye Diouf Sarr, à l'ouverture de la grande conférence de la convergence des cadres républicains (CCR) souligne : « je tiens à remercier le président de la République de la confiance qu’il porte sur ma modeste personne. Nous lui renouvelons notre loyauté et un engagement sans faille ».



Dans le cadre de la rencontre, le désormais directeur du FONSIS fait savoir que « force est de reconnaître que cette transformation de notre pays est la résultante du PSE. Cette nouvelle vision est le fruit de la réorientation de notre stratégie formulée dans le Sénégal pour faire face aux adeptes des arguments du chaos pour convaincre les sénégalais. Nous sommes réunis avec des hommes d’expérience de ce nouvel écosystème du pétrole et du gaz », conclut Diouf Sarr en ouverture de la conférence qui a pour thème : « pétrole et gaz : les enjeux d’une élection présidentielle ».