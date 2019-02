Abdoulaye Diop, ministre de l'Emploi : « Notre objectif est de remplacer les 232 000 motos "Jakarta" par des tricycles... Une unité de montage de tricycles sera mise en place à l'école de formation technique de Thiès... »

Le ministre de l'Emploi, de l'Insertion professionnelle et de l'Intensification de la main d'oeuvre a présidé ce jeudi à la Promenade des Thiessois la cérémonie de lancement officielle des tricycles modernes devant remplacer les motos Jakarta.



L'Etat du Sénégal à travers la Délégation à l'entrepreunariat rapide, en partenariat avec la Banque nationale de développement économique( BNDE) et la Fédération nationale des conducteurs de Jakarta, a mis en place un vaste programme de remplacement des motos-taxis Jakarta par des tricycles modernes. Selon le ministre, Abdoulaye Diop, les composantes de ce programme sont entre autres : " La création d'une unité de montage, le transfert de technologies à travers la formation-incubation de 300 jeunes et la formation de 500 mécaniciens, le remplacement de motos taxi par des tricycles..."