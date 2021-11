Abdoulaye Diop à l’Assemblée nationale : « Nous avons encore de grands projets en vue »

Le ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop, n'a pas perdu trop de temps pour défendre son projet de budget 2021 face aux parlementaires qui étaient peu représentés durant la plénière.

Répondant aux préoccupations des députés sur la destination du budget de son département, le ministre de la culture et de la communication rassure que de grands chantiers en vue seront mis en œuvre par son département au courant de l'année 2022. "Nous avons encore de grands de projets en vue. Car vous savez que le chef de l’État tient énormément à la culture et surtout l'érection du mémorial de Gorée-Almadies qui va très bientôt être construit", rassure le ministre de la communicationet de la culture...