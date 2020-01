Abdoulaye Dièye appelle les populations à s'appropier du programme "Un Sénégal propre", pour que Thiès soit la plus propre ville du pays.

La vaste campagne de nettoiement, le premier week-end de chaque mois, initié par le Président Macky Sall, n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. En effet, le président du mouvement "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, l'a bien compris pour l'avoir démarré, dès son lancement, dans son quartier. Mieux, ce dernier porte ce combat en bandoulière et n'hésite pas à lancer un plaidoyer auprès des populations de la cité du rail afin que le programme "zéro déchet" du Président Macky Sall pour un Sénégal propre soit une réalité. "Je vous appelle, populations de Silamang, à adhérer au programme "Un Sénégal propre" du Président Macky Sall. Je vous invite à organiser des set-sétal chaque mois pour la concrétisation de cet acte citoyen afin que Thiès soit la ville la plus propre du Sénégal", a-t-il tenu à lancer aux populations de Silmang Sène. C'était lors du Sargal organisé en son honneur par Issa Faye, membre de "Siggi Jotna". À en croire Abdoulaye Dièye qui compte leur donner tout le matériel nécessaire pour la réussite dudit programme, "chaque Sénégalais doit se constituer citoyen modèle et doit travailler pour que sa localité puisse se hisser au premier rang".