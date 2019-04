Abdoulaye Diaw se prononce sur les « Lions » : « Le bilan de Aliou Cissé est largement positif. Je demande à Augustin d’inviter les anciens dans la tanière. »

Le bilan du sélectionneur nationale Aliou Cissé a été loué par Abdoulaye Diaw qui n’a pas manqué de le souligner : « Le bilan de Aliou Cissé est largement positif. Il est à 35 matches, 4 défaites (dont deux matches amicaux (Sénégal 1-2 Croatie, Sénégal/Afrique du Sud). Il est en train de devenir l’entraîneur qui est resté le plus longtemps au poste, c’est un signal fort » dira-t-il.

Par ailleurs, il a interpellé le président de la fédération sénégalaise de Football, Me Augustin Senghor, sur l’importance d’associer les anciens internationaux dans la tanière. « Je demande à la personne morale du football, Augustin Senghor, -parce que le ministre des sports n’est pas la personne morale du football, mais des sports-, donc je demande à Augustin d’inviter les anciens cadres de l’équipe nationale tels que Roger Mendy, Henri Camara et autres…, à venir intégrer la tanière. Ça pourrait fortement contribuer à galvaniser et motiver le groupe... »