Abdoulaye Diaw : « Un footballeur n’a pas besoin de dire je veux jouer en équipe nationale… »

Depuis quelques semaines, on assiste à des déclarations d’intention de la part de plusieurs Lions qui veulent prendre part au Mondial 2018. Mais ces déclarations d’intention seules ne suffisent pas.



Interrogé par la Rfm, le chroniqueur sportif, Abdoulaye Diaw estime que la coupe du monde fait rêver tous les footballeurs au monde. Toutefois, il indique qu’un footballeur n’a pas besoin de dire qu’il veut jouer en équipe nationale. « Quand un footballeur a envie de jouer en équipe nationale, ça passe par son club. Il n’a même pas besoin de s’adresser à l’entraîneur pour ça. Les performances de son club conduisent infailliblement en équipe nationale », a-t-il confié.



« C’est vrai qu’il y a un groupe qui a fini de qualifier l’équipe », ajoute-t-il dans son intervention décryptée par Senego avant de poursuivre: « Aliou Cissé fera de ce groupe la base qui doit aller à la Coupe du monde mais il n’est pas dit que tous ceux qui étaient là pendant les qualifications seront dans le groupe de performance pour aller au Mondial ».



De son avis, « six (06) mois c’est à la fois peu et beaucoup et c’est suffisant justement à ceux-là qui ont besoin de revenir en équipe nationale plus suffisant pour prouver quelque chose depuis leur club.