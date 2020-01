Abdoulaye Daouda Diallo (ministre des finances et du budget) : « Le Sénégal affiche une bonne santé économique et financière au terme de l'année 2019 »

Alors qu'il procédait à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux au personnel de son ministère pour l'année 2020, le ministre de l'économie et du budget, Abdoulaye Daouda Diallo, s'est félicité du grand bond en avant consenti par son institution durant l'année 2019.

Selon le ministre des finances, "L'économie sénégalaise a continué sa dynamique de croissance durant toute l'année 2019.

« Une croissance qui s'est accompagnée par un faible taux d'inflation », souligne Abdoulaye Daouda Diallo.

Ce qui laisse entendre « qu'au regard de ces considérations, on peut dire que la gestion du budget est satisfaisante. Et le Sénégal affiche une bonne santé économique et financière au terme de l'année 2019. »

En perspective du programme des activités du ministère des finances et du budget, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo estime que « l'année 2020 s'ouvre une nouvelle ère dans la gestion du budget de l'État, une gestion qui sera axée sur l'atteinte de résultat. Avec l'instauration d'une culture de suivi et d'évaluation. »

À cet effet, le ministre invite ses collaborateurs à resserrer les rangs, car poursuit-il toujours, « nous sommes ainsi appelés à consolider la viabilité des finances publiques avec le respect des critères de convergence de l'Uemoa. Ce qui reviendra alors de travailler avec rigueur pour nous mieux préparer à l'exploitation des ressources pétrolières et gazières avec l'arrivée de l'Eco et la mise en œuvre du ZLECA. »