Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances : « Dans notre cadrage budgétaire, nous avons encore des possibilités de pouvoir aider… »

Le ministre des Finances et du Budget assure que, dans son cadrage budgétaire, le Gouvernement a encore des possibilités de pouvoir aider, notamment dans la suppression des droits de douane, la réduction de la taxe, les subventions et le maintien de la Tva à 0% sur certains produits.



« Nous travaillons à atteindre l’autosuffisance en riz. Cela ne peut être possible que si nous avons une production locale suffisamment importante pour pouvoir suppléer et remplacer nos besoins en importation », a affirmé, aujourd’hui, Abdoulaye Daouda Diallo au cours d’une conférence de presse conjointe avec le ministre du Commerce.