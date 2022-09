Abdoulaye Daouda Diallo : « La confiance du président à mon endroit est encore confirmée… Mon successeur n’est pas en terrain inconnu »

C’est au tour d’une sobriété sans équivoque que le désormais ancien ministre des finances et du budget a passé le témoin à son successeur. Même s’il quitte aujourd’hui un poste stratégiquement utile, Abdoulaye Daouda Diallo est convaincu que la confiance du chef de l’État à son endroit ne souffre d’aucune ambiguïté.

«Depuis qu’il est à la tête du pays, le président de la République n’a cessé de placer sa confiance en ma modeste personne. D’abord en tant que ministre délégué chargé du budget, ministre de l’intérieur, après ministre des infrastructures et des transports, ensuite ministre des finances et du budget. Aujourd’hui, il m’a renouvelé sa confiance en me nommant ministre d’État, directeur de cabinet du président de la république » réitère le ministre d’État, Abdoulaye Daouda Diallo qui se dit convaincu que, naturellement, cette confiance sera même plus accrue car, là où il est actuellement en tant que directeur de cabinet du président de la République, il continuera à davantage maintenir le cap pour la mission qu’il lui a confiée.

Concernant la grande maison des finances et du budget, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo félicite son successeur Moustapha Ba qui n’est pas en terrain inconnu, et précise que cette marque de confiance du président envers l’ancien directeur du budget est le couronnement d’un travail acharné. Après plus de trois ans, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo se félicite des performances réussies mais, c’est sans oublier les moments qui n’ont pas été de tout repos avec l’impact de la crise de Covid-19 et celui de la guerre en Ukraine. Toutefois, le ministre sortant considère que l’équipe a su tenir et rester résiliente face à toutes ces situations. « Vous avez été un doublon du ministère. C’est une relation vielle depuis de 10 ans et une collaboration assidue que nous avons », témoigne Abdoulaye Daouda Diallo sur son remplaçant qui connaît bien le secteur et ses rouages.

L’ancien ministre des finances témoigne à Mamadou Moustapha Ba sa disponibilité pour porter le flambeau toujours haut dans ce département qu’il quitte avec un sentiment du devoir accompli.