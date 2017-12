Abdoulaye Bathily loue les qualités d'homme d'Etat de feu Mamadou Touré : "C'est le modèle de ministre des Finances dont nous avons besoin"

L'ancien secrétaire général de la Ligue démocratique était présent à la levée du corps de l'ancien ministre des Finances, Mamadou Touré. A cet effet, Abdoulaye Bathily a tenu à faire un témoignage sur le défunt qui à l'en croire, fascinait par son humilité, son intégrité et son haut professionnalisme. Selon le diplomate onusien, Mamadou Touré a marqué l'administration sénégalaise par la manière dont il a géré le ministère des Finances. "On a besoin d'un ministre des Finances en dehors des partis politiques, qui fait son travail pour le pays et il était ce modèle-là, indispensable pour le développement de nos pays", a ajouté Abdoulaye Bathily.