Abdoulaye Baldé sur l’état d’urgence : « C’est une mesure exceptionnelle(...) pour une réaction énergique par rapport à la situation »

Le maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, a positivement réagi à la décision du chef de l’État qui a décrété à compter de ce 24 mars un état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national.







Joint au téléphone par Dakaractu, le libéral a qualifié la démarche de mesure exceptionnelle. La décision est prouvée par la situation de calamité que traverse le pays et par ricochet le monde entier, relève le maire de Ziguinchor. « Cela se justifie par la situation de guerre qui a déjà causé du tort et des dégâts dans certaines nations qui sont supposées être plus fortes que nous. Ce sont les pays faibles avec un système de santé moins développé, avec des économies faibles qui vont le plus en pâtir et avec toutes ces raisons données cela pousse à avoir un comportement qui est différent et à avoir surtout une réaction énergique par rapport à la situation », a confié le maire de Ziguinchor.







Abdoulaye Baldé considère par ailleurs, que les mesures prises sont proportionnées et que leur mise en application pourraient permettre de limiter la propagation du virus qui continue de prendre de l’ampleur d’autant qu’il s’est déclaré dans beaucoup de foyers du pays.







« L’état d’urgence permettra aussi de doter les autorités administratives de pouvoirs exceptionnels de restrictions des libertés, de limitation de la circulation des personnes et des véhicules », a soutenu le député.







Sur le rôle de la police dans la gestion de la pandémie, l’ancien inspecteur général d’État estime que l’institution sera obligée d’appliquer l’ensemble des arrêtés qui seront pris par les autorités supérieures, notamment le ministre de l’intérieur, le ministre des forces armées, le ministre du tourisme et celui des transports aériens, ainsi que tous ceux qui interviennent dans l’application de l’état d’urgence.







Par contre, souligne-t-il, il appartiendra aux autorités administratives qui interviennent au niveau local de prendre des arrêtés de restriction. « En particulier l’état d’urgence n’implique pas l’autorité militaire, celle-ci intervient en cas d’état de siège, c’est la police et la gendarmerie qui seront appelées à l’application des décisions », a relevé Abdoulaye Baldé.







Sur un autre régistre, le libéral s’est notamment appesanti sur le fonds de riposte contre les effets du Covid-19 mis en place par le Chef de l’État et qui est doté de 1000 milliards Fcfa. Abdoulaye Baldé estime que les fonds ne sont pas difficiles à trouver. « Ces fonds ne seront pas seulement utilisés dans la lutte contre le covid-19, mais il y a un volet de soutien aux entreprises, un soutien pour les secteurs impactés, les ménages. Nous sommes presque 200 personnes à Ziguinchor qui doivent être mises en quarantaine et c’est sûr que nous allons aller à 450 ou 500 dans les 48H. Quand on met quelqu’un en quarantaine, il faut évidemment l’assister, il faut le loger, il faut le nourrir et donc le président de la République a mis en place un fonds de 50 milliards pour venir en aide à ces derniers’ », dira-t-il. Le fonds de 1000 milliards Fcfa participera également à renforcer le plateau technique médical, confie le député.







« Nous à Ziguinchor, nous vivons une situation assez compliquée compte tenu de la suspension des vols, des navettes de bateaux, mais aussi de la fermeture des frontières. Donc il faut rapidement installer dans la ville de Ziguinchor une unité mobile de prélèvement comme ça a été fait à Touba pour que les prélèvements puissent se faire dans un délai rapide et qu’on ait rapidement les résultats »







Relativement à l’annonce par le PR de la saisine de l’Assemblée nationale d’un projet de loi lui permettant de prendre des mesures relevant du domaine de la loi pour une durée de trois mois, Abdoulaye Baldé approuve et pense qu’une loi d’habilitation est indispensable. « Le PR est dans l’obligation de saisir l’hémicycle pour que celui-ci puisse lui permettre de légiférer une ordonnance encadrée et limitée dans le temps », a indiqué le maire de la ville de Ziguinchor.