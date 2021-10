Abdoulaye Baldé dubitatif sur l’affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr: « Dans mon intuition d’enquêteur, il y a des non-dits… J’attends de voir des éléments probants… »

Le président de l’Union des centristes du Sénégal (UCS) est loin d’être convaincu par les arguments brandis dans le dossier Adji Sarr / Ousmane Sonko, toujours en instance judiciaire.



Le maire de Ziguinchor considère qu’il y a trop de supputations dans cette affaire. Ce qui lui fait adopter une attitude attentiste « des éléments matériels et physiques probants qui montrent qu’il y’a eu réellement viol. On est pas encore allé au fond des choses… », avance t-il lors du Grand Jury sur la Rfm, ce dimanche.



Pour l’ancien commissaire de police à la division des investigations criminelles, le respect de la présomption d’innocence est également un aspect important surtout dans le domaine politique où ils évoluent.



« Pour dire la vérité, dans cette affaire je ne condamne ni l’un ni l’autre, mais dans cet espace politique, quand on accuse quelqu’un surtout d’une chose sérieuse comme le viol, des éléments irréfutables sont nécessaires pour asseoir ce qu’on avance. Sinon, c’est un sentiment d’injustice qui va régner et affecter la stabilité du pays », confiera-t-il à Babacar Fall...