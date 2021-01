Abdoulaye Baldé : « Bientôt le village de Darsalam sortira des ténèbres et de l’enclavement »

Le village de Darsalam dans la commune de Niassya commence à retrouver son lustre d'antan perdu par la crise trentenaire. Le député-maire de Ziguinchor, très sensible aux doléances des populations de cette contrée réputée comme une plaque tournante économique de cette partie du département, s'est investi d’arrache-pied pour permettre à ce village de vivre le modernisme.



En visite de chantier de l’éclairage rural, Abdoulaye Baldé révèle son intention pour cette contrée. « Après la mise en service de l’eau potable, la construction d’une école et un poste de santé en construction, une case des tout-petits, sont en cours. Ce village aura bientôt un accès universel avec l’existence de tous les services. Ce sont des actions importantes qui vont améliorer sensiblement les conditions de vie de cette population. Ce village est à 7 minutes de voiture de Ziguinchor, des unités industrielles sont en train d’être installées », indiquera aussi le député.



« La lancinante question de la route sera bientôt derrière nous. Les études sont en train d’être faites. Elle est longue de sept kilomètres. Les travaux vont bientôt commencer. L'Ageroute est déjà à pied-œuvre. Elle va passer par Diabir. D’ici quelques années, la tracasserie routière sera derrière nous. Bien vrai que ce n’est pas une priorité parce qu’avec la RN20 à 20 minutes, on est à Ziguinchor. Mais nous y sommes... », fait-il savoir.