Abdoul Mbaye sur l’attaque armée à Ziguinchor : « Jamais ce crime ne devra rester impuni »

C’est avec une grande consternation que j’apprends l’exécution froide de 13 jeunes hommes par des éléments armés près de Ziguinchor. Je suis véritablement atterré face à une telle ignominie : exécuter des civils désarmés est un crime innommable.

Les forces de sécurité sénégalaises et le MFDC doivent retrouver les auteurs de cette boucherie inqualifiable et les châtier. Jamais ce crime ne devra rester impuni.

Je présente aux familles éplorées toutes mes condoléances ainsi que celles du parti de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail. Nous souhaitons en outre un prompt rétablissement aux blessés qui ont pu échapper à ce carnage.



Dakar le 6 janvier 2018

Abdoul Mbaye

Président de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail