Abdoul Mbaye est un fanfaron médiatique. (Par Moustapha Diakhaté)

L’ancien PM semble pète’ un plomb ; ne reculant plus devant rien pour la quête de buzz médiatique ; il n’a plus de décence ni le gentlemenship qui caractérisent les hommes d’état.







Abdoul M’Baye affirme - peut être bien - sans s’en rendre compte que les inondations ont cessé d’être des priorités depuis son départ du gouvernement. Que de contre – vérités et d’inexactitudes indignes d’un ancien chef de gouvernement.







Le dimanche 1er Septembre 2013 celle qui le remplaça au poste de Première Ministre Cheffe du Gouvernement était dans ses routines de militante de terrain. la garde des sceaux d’alors Ministre de la justice était depuis premières heures sous le soleil ardent dans la commune de Grand Yoff exactement dans la zone de captage : un nouveaux quartier qui jouxte la commune au nord ; et avec une poignée de volontaires un vieux camion et des moyens rudimentaires Aminata Toure s’affairait à rendre le rues et artères propres et surtout à nettoyer les alentours et abords du fameux bassin de rétention de la zone qui accueille toutes les eaux pluviales de la zone.







Les nouvelles de sa nomination la trouva la – bas à Grand Yoff et elle rallia aussitôt le palais pour les besoins protocolaires liés aux nouvelles fonctions et préparer la formation du nouveau gouvernement







Les questions énergétiques ; les inondations partout à travers le pays et la lancinante question de l’emploi des jeunes furent d le nouvel agenda de la nouvelle Première Ministre et sur les instructions du Président de la République elle alla vite très vite.







L’ancien Premier Ministre Abdoul MBAYE hésitait trop dans la prise de décision ; ne fréquentait pas le terrain et préférait le blâme destiné aux populations qui selon ont fait le choix d’habiter sur des zones non edificandi . En réalité c’est un monde et des réalités qu’il ne connaissait pas. Il était trop distant.







Le 05 Septembre 2013 soit exactement quatre jours après sa nomination comme cheffe du gouvernement c’est le premier déplacement dans les régions de Thiès et factice : Nguekhokh ; thiadiaye ; diosmone et Djilasse puis commença Dakar et sa banlieue sur les 78 quartiers victimes des eaux de pluie la Première Ministre y avait visités les 75 quartiers avec la ministre de l’urbanisme ; le ministre de la restructuration et de l’aménagement des zones inondées et le ministre de l’hydrauliques et de l’assainissement. L’Onas qui assurait la maitrise d’ouvrage technique pour l’etat y était également.







Ces visites de terrains culminèrent avec deux conseils interministériels cruciaux présidés par la cheffe du gouvernement le premier tenu le 2 7 janvier 2014 portant sur les contraintes dans l’exécution des projets du ministère de la restructuration et l’aménagement des zones d’inondation et le second tenu le 28 Février 2020 portant sur l’avancement des travaux du plan décennal.







Le programme décennal 2012 – 2022 de lutte



contre les inondations connut des avancés notables grâce au dynamisme et à l’ énergie de la remplaçante de Abdoul Mbaye qui exécuta à la lettre les instructions du Président de la République .







La Première Ministre Aminata TOURE privilégia les visites de terrain pour constater de visu l’avancement des travaux recueillir l’avis des techniciens et des populations et lever toute contrainte qui pouvait ralentir la cadence de réalisation des travaux.







Aujourd’hui il est trop facile pour l’ancien PM Abdoul Mbaye de jouer sur la détresse des populations en proférant des contrevérités car lui-même sait en âme et conscience que tous les trois premiers ministres on contribué chacun dans son style à l’avancement de ce dossier sur la lutte contre les inondations ; si les uns ont préféré le terrain comme Aminata TOURE d’autres comme lui ont préféré le confort douillet de leur bureau pour faire avancer les choses.







Dans tous les cas on ne saurait affirmer que depuis son départ la lutte contre les inondations a cesse d’être une priorité car le President MACKY SALL a toujours a toujours émis des instructions claires pour la poursuite de l’effort public pour venir à bout des ces phénomènes.











Moustapha DIAKHATE



Ex Cons Spec. PM



Membre Cabinet Presi Cese