Abdoul Mbaye dépose son dossier de candidature et décrie le "business" créé autour du parrainage

L'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) a déposé son dossier de signatures pour le parrainage de sa candidature, ce vendredi, auprès du Conseil constitutionnel. Après avoir effectué le dépôt de dossier, Assane Fall, directeur exécutif de l'ACT a adressé un message de remerciement à l'endroit des sénégalais et sympathisants qui leur ont facilité la collecte de parrains. Ainsi, il a souligné que l'ACT n'est jamais tombé dans le travers mafieux qu'a engendré le parrainage et que des batailles rudes et âpres les attend.