Abdoul Ly (DG ARTP) : « Je ne serai ni l’instigateur, encore moins le conducteur d’une ligne de fracture au sein de BBY »

Les choix opérés sur les profils qui vont conduire les listes de la coalition BBY pour les élections locales continuent de diviser la majorité. Même si certains responsables se sont déjà démarqués de ces listes, d'autres s'engagent à apporter leur soutien aux têtes de liste choisi par la coalition. C'est le cas du directeur général de l'ARTP Aboul Ly qui dit s'engager à apporter son soutien sans réserve aux têtes de liste de la majorité dans sa base politique au Fouta pour une victoire éclatante de la majorité présidentielle au soir du 23 Janvier prochain.



"Permettez-moi toutefois de vous rassurer tout de suite. Je ne serai ni l’instigateur, encore moins le conducteur d’une ligne de fracture. Aucun antagonisme au sein de notre coalition Benno Bokk Yakaar ne viendra de moi. Au nom du réalisme et de la dynamique qui doivent être les nôtres.

Au nom des valeurs et des fondamentaux que nous avons toujours défendus qui ont pour nom : discipline de parti, solidarité, union des forces, je m’engage totalement, solennellement et sans conditions, aux côtés des candidats désignés de notre coalition Benno Bokk Yakaar (Bby). Je veux nommer mes amis, camarades et frères, Monsieur le maire, Kalidou Wagué", a laissé entendre le responsable politique, lors d'une rencontre avec ses militants Bokidiawé.



Pour le politique, il est du devoir de tout militant discipliné, de consolider la confiance qu'a réussi à établir le chef de l’État entre le peuple et les responsables politiques. Il invite ainsi les militants et tous les responsables politiques à accompagner ces choix du chef de l’État.



"Son Excellence, Monsieur Macky Sall demeure attentif et soucieux aux enjeux de l’heure et ceux à venir. Toutes les fois où nous lui avons fait confiance, il a su nous montrer la bonne voie, la meilleure devrai-je dire. Cette ligne de conduite nous a toujours permis de remporter les victoires électorales, haut la main. Le Président de notre coalition porte toujours une vision, un projet, qui au fond donne de l’avenir et du sens au futur. Nous refusons dès lors d’entrevoir une quelconque perspective si ce n’est celle indiquée par Son Excellence le président de notre parti. Militant discipliné, nous sommes, militant discipliné, nous demeurons. J’invite solennellement tous mes camarades, frères et sœurs de parti, partenaires et alliés de notre coalition Benno Bokk Yakaar, à créer autour de l’essentiel, les conditions d’un engagement puissant et conciliant. Ensemble, nous mettrons en avant les exigences qui répondent à la bienveillance, au partage et surtout à la solidarité, pour une victoire éclatante, et sans bavure, au soir du 23 janvier 2022. Le Président de notre coalition, Son Excellence Monsieur Macky Sall a toujours su installer une relation de confiance entre le peuple et les hommes politiques. Il est de notre devoir de consolider cette confiance, en montrant clairement notre capacité à penser collectif et non individuel. Aucune suspicion ne doit remettre en cause la belle dynamique qui nous a toujours permis de triompher depuis 2012", invitera le directeur général de l'ARTP, qui est aussi largement revenu sur les réalisations du Président Macky Sall dans le Fouta....