Abdoul Aziz Diop, député nouvellement installé : « Le Premier ministre est léché, lâché et lynché »

Pour un baptême du feu, le député libéral Abdoul Aziz Diop qui a remplacé Me Madické Niang, a réussi un grand coup. Dans son intervention à l'occasion de l'examen par le parlement du projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre, il a fustigé le caractère déconsolidant de ladite réforme.

Parlant de la station de Premier ministre, il fait savoir savoir que ce dernier est souvent lâché, léché et lynché. Pour ce qui concerne Mahammed Boun Abdallah Dionne qui occupe actuellement ce poste, le député libéral d'affirmer "qu'il est en train de comprendre que les députés de la majorité sont en train de le lâcher". Pour Abdoul Aziz Diop, avec la nouvelle réforme, le Sénégal va vers un régime présidentialiste. Or, pour lui, les priorités sont ailleurs.