Abdou Wahab Ben Geloune sur le troisième mandat : « C'est un débat puéril! »

Le président du mouvement " wahab président " pense que la polémique sur le troisième mandat du chef de l’État est un débat puéril et qu'il y'a des choses plus urgentes qui méritent débat comme la question de l'employabilité des jeunes ou encore essayer d’éradiquer le problème de la famine. Abdou Wahab Ben Geloune qui a soutenu le second mandat du président Macky Sall, pense que la politique doit contribuer à améliorer les conditions de vie des populations. Et c'est tout le sens qu'il donne à son engagement au côté du président pour mener à bon port les chantiers.