Abdou Rahmane Tilala Fall : « Je suis avec Macky Sall, c'est un homme de parole et de conviction »

Macky Sall est un homme de parole et de conviction. Des qualités du président de la République louées par le marabout Abdou Rahmane Tilala Fall qui revendique son amitié et sa proximité avec le chef de l’État. « Je suis avec Macky Sall. C’est mon choix et je ne m’en cache pas. J’en ai bien le droit aussi non? » clame celui qui a initié la nuit dite « Goudi Mame Cheikh Ibrahima Fall »