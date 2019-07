Abdou Ndiaye (Apr-Keur Maba) : ' Le football a réussi à transcender les clivages politiques... Et Matar Bâ a aussi réussi..'

'' Au moment où une partie de l'opposition s'entête à fouler au pied l'appel au dialogue, le football est venu subitement réaliser la tant convoitée cohésion sociale. Le football, malgré le très récent débat tumultueux sur nos ressources naturelles, a réussi à éclipser des cœurs toute la rancœur qui pouvait exister chez les membres de la classe politique. '' La déclaration est de Abdou Ndiaye, responsable politique Apériste à Keur Maba Diakhou.



Câblant Dakaractu, le leader politique estime que la Coupe d'Afrique a permis aux '' Sénégalais de se rendre compte qu'ils constituent un même peuple, qu'ils ont le même but et la même foi. Nous avons remarqué que l'appel au dialogue est refusé par certains. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire de saisir au rebond la balle que nous offre cette merveilleuse coupe d'Afrique pour tempérer les ardeurs et installer définitivement le dialogue national. ''



Par rapport à l'effervescence notée hier à Dakar, Abdou Ndiaye martèle que c'est '' le fruit d'un travail administratif consistant mené de bout en bout par le Président Macky Sall et son ministre des Sports ''. Il poursuit : '' Matar Bâ a été à la hauteur des attentes des Sénégalais et pour cela, nous lui devons félicitations et remerciements... ''