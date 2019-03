Abdou Ndéné Sall sur la dissolution de l’Assemblée : « Pour la stabilité du pays, je crois que… »

Le ministre délégué en charge du réseau ferroviaire, Abdou Ndéné Sall invité de l’émission « En Ligne » sur Dakaractu, a dit son opposition quant à l’idée d’une dissolution de l’Assemblée nationale au lendemain de l’élection Présidentielle. Selon lui, il faut aller rapidement vers l’exécution des cinq initiatives et trois nouveaux projets phares du pouvoir.

« On a une stabilité et en plus on a une majorité à l’Assemblée nationale. Je crois que pour la stabilité du pays on devrait ne pas organiser d’élections cette année. Ce qui impose une stabilité dans la gestion du pays, c’est un alignement stratégique entre le pouvoir exécutif et législatif pour que les lois passent vite ? Et cela on l’a, en plus on est pressé puisque que l’on a 5 initiatives à réaliser et 3 nouveaux projets, il faut que l’on aille vers l’exécution. Et ne pas aller encore vers des élections qui perturberont la stabilité de notre pays » a-t-il plaidé...