Abdou Ndéné Sall à l’opposition : "Cette commission ne fera que contribuer à édifier les gens sur la non transparence de l'ancien régime"

Au moment où le groupe Liberté et Démocratie en consultation avec les non alignés, a décidé de déposer sur la table du président de l'Assemblée Nationale, une demande de commission parlementaire dans les plus brefs délais, aux fins de l'ouverture d'une enquête sur les 200 milliards recouvrés par l'Etat sénégalais, tel qu'annoncé par Mimi Touré, le ministre délégué en charge de l'exécution des travaux du réseau ferroviaire national, Abdou Ndéné Sall estime que cette commission va édifier davantage la population sur la non transparence de l'ancien régime.

Il voit dans cette commission un moyen pour dévoiler les noms de toutes les personnes qui sont concernées par cette affaire. Selon lui, tous ceux qui sont incriminés par la CREI sont de l'opposition. Donc ces gens gagneraient à consacrer leur temps à la satisfaction des besoins de la population...