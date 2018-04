Abdou Mbow sur le discours de Macky Sall : « Le 4 avril ce n’est pas le temps de la politique, c’est celui de la concorde nationale »

Le porte-parole adjoint de l’Apr, Abdou Mbow a choisi Dakaractu pour se prononcer sur l’adresse à la Nation du président de la République. Sur la forme, le député juge que Macky Sall a, en peu de mots, annoncé des décisions importantes. « C’est une pédagogie du discours utile. Il montre qu’il a une vision. Quand on est porteur d’une vision, on préfère poser des actes conformes aux attentes des Sénégalais », dira le président Abdou Mbow. Qui ajoute : « Le 4 avril ce n’est pas le temps de la politique, c’est celui de la concorde nationale. C’est pourquoi le président de la République a indiqué la voie. Il a parlé de l’enseignement, de la santé, de la sécurité, mais surtout de la formation professionnelle et partant de l’emploi, avec le BER.