Abdou Mbow sur la libération de K.S : « C’est un acte qui montre la volonté du PR pour la consolidation de la paix sociale »

Les interventions se poursuivent toujours sur la libération de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall. C’est au tour donc de l’honorable député Abdou Mbow de se prononcer sur la question. Il s’en est tout d’abord réjoui, surtout en ce qui concerne la stabilité sociale du pays. « C’est un moment fort pour la consolidation de la paix sociale dans le pays », dira-t-il sans omettre aussi le fait que le président soit à la hauteur pour estimer que le pays a besoin d’un climat social apaisé et de prendre ainsi la décision de gracier Khalifa Sall.



Il rappelle ensuite que le président de la République avait une majorité confortable à l’issue des élections présidentielle. Ce qui est donc à saluer c’est cette grandeur du président à inclure toutes les parties prenantes à « mettre la main dans la pâte », pour le développement économique et social du pays dans la concorde, la paix civile et sociale, car même si les divergences politiques existent, il faut faire bloc autour des questions essentielles. Du reste, c’est ce que le président Macky Sall a initié avec ce dialogue national.



Concevant qu’il y’aura un changement structurel dans l’économie, l’honorable député estime arrivé « le moment crucial pour le pays de se réunir autour de nos ressources dans la paix et la sérénité ».