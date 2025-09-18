Abdou Mbow "raille" les députés de Pastef: « Liggey Leen, Tei Bayyi dioye yi »

Le député Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire de l’opposition Takku Wallu Sénégal, a lancé un message aux députés de Pastef. Le parlementaire n’est pas passé par quatre chemins pour dire ses vérités au régime incarné par le Pastef: « il faut travailler et arrêter de s’alarmer. Les urgences vous attendent et parce que vous êtes incompétents, vous décidez de camoufler cette incompétence », a pesté le député lors de l’examen ce jeudi, de trois projets de loi dont le code des investissements qu’il n’entend pas voter.