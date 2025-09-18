Abdou Mbow "raille" les députés de Pastef: « Liggey Leen, Tei Bayyi dioye yi »

Le député Abdou Mbow, membre du groupe parlementaire de l’opposition Takku Wallu Sénégal, a lancé un message aux députés de Pastef. Le parlementaire n’est pas passé par quatre chemins pour dire ses vérités au régime incarné par le Pastef: « il faut travailler et arrêter de s’alarmer. Les urgences vous attendent et parce que vous êtes incompétents, vous décidez de camoufler cette incompétence », a pesté le député lors de l’examen ce jeudi, de trois projets de loi dont le code des investissements qu’il n’entend pas voter.
Autres articles
-
Assemblée nationale : Tafsir Thioye valide le code des investissements et crache sur le code général des impôts
-
Niacourab : Un voleur multirécidiviste arrêté après une série de cambriolages nocturnes
-
Infrastructures routières : Ces chantiers qui attendent le ministre Déthié Fall
-
Ngoundiane: licenciés pour motif économique, les ex-employés de Talix Mines déplorent le silence des autorités
-
Accident mortel d'un "Jakartaman" suivi de saccages de bus AFTU à Rufisque : l'appel à la retenue du préfet