Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l'APR sur la nomination de Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du CESE : "C'est le prix de la loyauté et de la compétence."

Joint par nos confrères de la Rfm, le porte-parole adjoint de l'Apr s'est prononcé sur la nomination de Abdoulaye Daouda Diallo à la tête du CESE. Et pour M. Mbow, c'est un "nouveau challenge" pour l'ex ministre d'État, directeur de Cabinet auprès de son Excellence le Président de la République.

"C'est quelqu'un qui connaît la République. C'est quelqu'un qui a accompagné le président de la République depuis le début. Nous pensons qu'au niveau de l'Alliance pour la République, c'est un nouveau challenge pour Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo qui n'a jamais déçu par ailleurs le président de la République. J'ai même oublié qu'il était ministre d'État, directeur de Cabinet auprès de son Excellence le Président de la République. Nous avons bon espoir parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un compagnon du président de la République depuis le début et partout où il est passé on a vu qu'il a toujours fait des résultats. Et c'est un homme politique aguerri, un homme d'État, donc nous pensons qu'il va tout faire pour relever ce nouveau challenge que le président de la République lui a confié".

Pour le porte-parole adjoint de l'APR, la compétence et la loyauté sont ainsi récompensées. "C'est un homme compétent parce que dans tous les postes qu'il a eu à occuper, il a fait des résultats et nous tous nous le savons. C'est le prix de la loyauté et de la compétence. C'est aussi le prix de quelqu'un qui est toujours prêt à servir le président de la République!"