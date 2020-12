Abdou Mbow au ministre Dame Diop : « Ton secteur mérite d'être mieux accompagné... »

Pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le département du ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de l'insertion mérite d'être mieux accompagné pour mieux faire face aux questions cruciales, notamment l'insertion professionnelle et la formation des jeunes dans ce contexte marqué par la recrudescence du phénomène de l'émigration clandestine.



"La question de la jeunesse et de l'emploi est aujourd'hui au centre des débats et discussions. Monsieur le ministre, je pense que votre secteur devrait être plus accompagné, mais aussi le département devrait travailler à améliorer les programmes pour mieux prendre en charge les questions liées à l'emploi et l'insertion professionnelle", a souligné le député Abdou Mbow.



Le parlementaire interpelle également le ministre Dame Diop sur l'arrêt des conventions de partenariat du 3FPT avec les établissements de formation professionnelle. Car estime toujours Abdou Mbow, il est impératif de poursuivre ce genre de partenariat pour aider les jeunes à se spécialiser afin de leur faciliter l'insertion professionnelle...