Abdou Mbacké Ndao (maire de Mbacké) : « Nous avons fait un budget sincère... Nous sommes devant un océan d'urgences »

La commune de Mbacké vient de voter son budget 2020 équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 1 209 095 108 francs contre 1 244 717 015 francs pour 2019 soit une baisse de 17,9 % et plus précisément de 223 719 907 francs. Le maire de lier cette réduction à l'enveloppe du Pacasen qui a été fixée à 129 millions alors que alors que les prévisions étaient de 423 millions.



Abdou Mbacké Ndao de signaler que l'idée d'accepter cette baisse a permis de mettre en place un budget sincère. "Nous avons voulu être sincères avec les prévisions", dira-t-il notamment non sans signaler que le travail devra aller dans le sens d'exploiter toutes les autres niches pour renforcer les recettes de la municipalité. "Partant avec un déficit de 115 millions pour clôturer avec un excédent de 30 millions, cette année-ci, il y a donc énormément de niches qui sont insuffisamment exploitées pour que nous puissions avoir le maximum de recettes ... Nous prévoyons aussi de construire 50 buvettes ... Notre stratégie par rapport à l'occupation anarchique c'est de faire un redéploiement stratégique".



Abdou Mbacké Ndao, par rapport au stade Nelson Mandela très prochainement immatriculé au nom de Khadim Rassoul, dira avoir déjà entrepris les démarches administratives et s'être depuis acquitté des exigences financières estimées à 1 050 000 francs Cfa.