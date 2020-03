Abdou Mbacké Ndao (maire de Mbacké) : « Nous avons 150 daaras qui sont exposés à la faim et au covid-19 »

Dans le cadre de la lutte menée au covid-19, le maire de Mbacké souhaite qu'une chaîne de solidarité soit établie au profit de 150 daaras dont les pensionnaires sont obligés de sortir quémander pour avoir de quoi manger. Pour Abdou Mbacké, une situation de confinement, qui pourrait avoir lieu, ne saurait se faire sans que chaque Sénégalais puisse manger à sa faim sans quitter son lieu de confinement.



Nous avons trois sortes de daaras dans cette commune de Mbacké. Il y a des daaras dits à régime internat, des daaras où les enfants rentrent chez eux après les cours et enfin des daaras ou les enfants vivent chez le maître coranique, mais vont dans la rue pour chercher de quoi se mettre sous la dent. Pour les deux premiers types de daaras, il n’y a pas de grands soucis. Mais pour le troisième type de daaras, les choses sont plus compliquées pour les enfants parce qu'il leur faut nécessairement bouger pour trouver de quoi manger. C'est la raison pour laquelle nous demandons l'établissement d'une chaîne de solidarité. Je demande que chaque maison au niveau des quartiers envoie un repas dans ces daaras. Pour ce qui nous concerne, en plus des produits antiseptiques, la mairie va dégager une somme de 15 millions de francs".



Abdou Mbacké Ndao s'exprimait devant l'adjoint au préfet de Mbacké à qui il remettait sa contribution pour soutenir le comité de crise contre le covid19...