Abdou Latif Aïdara : “Comment les Français ont raté Amadou Kouffa (...) Félix Tschishékédi a été élu parce qu'il était le moindre mal”

Les français ont manqué de peu le jihadiste malien Amadou Kouffa. Panéliste lors de la présentation de l'ouvrage du journaliste Mamadou Mouth Bane écrit sur le crime organisé dans le Sahel, Abdou Latif Aïdara a levé le voile sur les raisons de ce camouflet.

À en croire le chercheur qui relate avoir participé à une réunion qui regroupait les géants du renseignement, les Français se sont trompés sur la bonne cible parce que tout simplement, ils ont confondu Amadou Kouffa et l'homme qui avait son téléphone et ont tiré sur ce dernier.

Le chercheur de révéler par ailleurs que Félix Tschisékédi a été placé à la tête de la République démocratique du Congo avec l'aide des pays occidentaux qui ont jugé qu'il était le moindre mal. Il a révélé que Martin Fayulu était le véritable vainqueur des élections...

Abdou Latif Aïdara introduisait le thème "Cyber renseignements et risques numériques" lors de la présentation du livre de Mamadou Mouth Bane, intitulé "Le Crime organisé dans le Sahel: l'utilisation du numérique et les politiques de prévention" à l'Harmattan, ce vendredi 26 avril.