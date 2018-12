Abdou Lahad Touré aux responsables APR : « Dagno siss, nagnou oubi bountou yi, di dieul telephone yi, tey recevoir nite gni »

Le responsable politique APR de Touba est très remonté contre ses camarades de parti à qui il demande d’être plus proches de la population pour l’intérêt du président Macky Sall. "Il faut qu'ils acceptent de prendre les gens au téléphone, d'ouvrir leurs portes aux militants et surtout de les recevoir pour s'imprégner de leurs problèmes. Nagnou bayi siss bi. "

Abdou Lahad Touré qui se désole des querelles intestines qui minent le parti APR, pense qu'il faudra taire les divergences et travailler à divulguer les réalisations du président pour un second mandat en 2019. Celui qui a évalué l'autoroute ila Touba et ses pistes secondaires, estime que la ville sainte en sortira ragaillardie économiquement parlant, non sans jeter une pierre dans le jardin de l'opposition. Abdou Lahad Touré qui dit ne pas sous estimer les adversaires du candidat Macky Sall avance tout de même que l'opposition serait en panne d'idées et de programmes.