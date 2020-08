Abdou Karim Sall à Kaolack : « Cette année, il n'y a pas de "navétanes" et à la place du football, nous allons reboiser. »

Dans le cadre de la campagne de reboisement, le ministre de l'environnement et du développement durable, s'est rendu à Kaolack où des arbres ont été plantés aux abords de la RN1 et remis à l'administration pour reverdir les lieux de culte, les écoles etc...



À cette occasion, Abdou Karim Sall a été reçu par le Khalife de Médina Baye, Serigne Mahy Ibrahima Niass.



En marge de cette tournée, le ministre de l'environnement a lancé un appel à la mobilisation à l’endroit de la jeunesse afin que l'objectif qui est fixé par rapport à la plantation de 20 millions d'arbres à travers le Sénégal avant la fin du mois de septembre soit atteint.



"Je profite de cette occasion pour lancer un appel en direction de toute la jeunesse sénégalaise, mais également en direction de toutes les femmes, pour que ce voeu du chef de l'État se matérialise à travers nos actions au quotidien. Planter c'est bien, mais entretenir c'est encore mieux.



Cette année, il n'y a pas de "navétanes" et à la place du football, nous allons reboiser..."