Abdou Karim Sall à Sonko : « Ce rapport de la Cour des comptes est un pétard mouillé »

Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, Abdou Karim Sall, député de l'opposition, a tenu des propos percutants sur la gestion actuelle des affaires du Sénégal. Il a d’abord exprimé son mécontentement face à l’inaction du gouvernement, reprochant au Premier ministre Ousmane Sonko d’avoir attendu près de dix mois avant de répondre aux préoccupations des députés. Selon Sall, cette longue attente révèle une déconnexion criante du pouvoir avec les réalités du pays, alors que celui-ci traverse de graves crises sociales et économiques. Il a également dénoncé le rapport récemment publié par le gouvernement, qu’il qualifie de diversion visant à minimiser la gravité de la situation actuelle.



Le député a souligné le rejet massif de ce rapport par les partenaires internationaux du Sénégal, notamment le FMI, qui considère que la situation des finances publiques est transparente depuis 2018. Malgré les affirmations du gouvernement, Abdou Karim Sall estime que ce rapport n’a eu aucun impact significatif, allant jusqu’à le qualifier de « pétard mouillé ». Selon lui, au lieu d’apporter des solutions concrètes aux problèmes des Sénégalais, ce document n’a fait qu’alimenter le scepticisme et l’incrédulité à l’égard de l’action gouvernementale, en particulier dans la gestion de la crise économique et sociale.



Abdou Karim Sall a également mis en lumière les difficultés économiques auxquelles le pays est confronté, notamment la flambée des prix à l’approche du Ramadan. Il a évoqué l’agitation sociale grandissante due à la baisse annoncée des salaires, aux licenciements massifs et à la situation des étudiants qui peinent à recevoir leurs bourses. Pour lui, ces problèmes illustrent une gestion inefficace du gouvernement face aux urgences sociales. Le député a exprimé l’inquiétude de nombreux citoyens, en particulier ceux touchés par la vie chère, et a appelé à des mesures immédiates pour soulager les populations vulnérables.