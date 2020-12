Abdou Karim Sall, Ministre de l'Environnement : « Le BRT participe de manière éloquente à la réduction des gaz à effet de serre »

Dans le cadre de la célébration du cinquième anniversaire de l'accord de Paris, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Abdou Karim Sall, a rappelé que cet accord est intervenu en 2015 lors de la conférence des parties à la Convention Cadre des Nations Unies. Il a fait savoir que l'Accord de Paris a été signé par le Sénégal et ratifié avant son entrée en vigueur au mois de novembre 2016.



Ainsi, le ministre de l'Environnement a tenu à rappeler que l'accord de Paris est un ensemble d'engagements des pays signataires pour réduire d'au moins de 1 degré à 2⁰ le niveau de température global, mais aussi, c'est également un engagement pour les États à signer ce qu'on appelle la Contribution Déterminée Nationale qui est le référentiel de politique environnementale de chaque pays.



Revenant sur la situation du Sénégal, il dira que le Sénégal est actuellement dans le dernier maillon de la chaîne de validation du processus, quant à la mise en place de notre Contribution déterminée nationale qui est chiffrée à 13 milliards de dollars dont 8.7 concernent l'atténuation et 4.3 concernent l'adaptation.



"Le Sénégal a posé des jalons importants dans le sens de l'atténuation et dans le sens de l'adaptation" affirme t-il. En ce sens, Abdou Karim Sall a fait référence au projet BRT qui vient d'être lancé il y a quelques jours et qui participe de manière éloquente à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



"Le Sénégal a opté pour une politique extrêmement sobre." C'est la raison pour laquelle cet événement est important pour la communauté internationale et pour les différentes parties intéressées.



Pour rappel, le ministre de l'Environnement est venu répondre à l'invitation de l'ambassadeur de France au Sénégal, de l'ambassadeur de l'Union européenne, de l'ambassadeur du Royaume uni, du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et du Directeur de l'École Supérieure Polytechnique de Dakar.