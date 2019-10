Abdou Karim Sall : ‘’Le débat sur le troisième mandat du Président Macky Sall est stérile’’

Le Coordonnateur des Cadres républicains de Pikine, Abdou Karim Sall, par ailleurs, Responsable politique au sein de l’Alliance pour la République (Apr) à Mbao s’est prononcé sur ce débat houleux soulevé ces derniers jours à Dakar. Il s’agit de la possibilité ou non d’un 3e mandat présidentiel pour Macky Sall.



‘’Le débat sur le troisième mandat du Président Macky Sall est stérile, malsain et sans objet. Moins de sept mois après son installation, des esprits trop pressés s'activent et s'agitent. Nous restons concentrés sur les 5 initiatives, les 3 Programmes et les 5 Accès universels’’, a dit le ministre de l'Environnement et du Développement durable dans un tweet.